Лыжники из Кыштыма стали призёрами областных соревнований

Автор: КР от Сегодня, 13:34 Категория: Спорт

Вчера в Златоусте завершились областные соревнования по лыжным гонкам «Олимпийские трассы». Наш город представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы.

Как сказал сайту «КР» тренер ДЮСШ Вячеслав Казаков, благодаря участию в сборах перед этими соревнованиями, кыштымским лыжникам удалось показать достойный результат.

На пятикилометровой трассе классическим ходом девятиклассник из второй школы Александр Романов финишировал первым. Восьмиклассница из десятой школы Екатерина Дюкарева показала второй результат классикой на дистанции в три километра.

В соревнованиях коньковым ходом Александру Романову не хватило всего двух секунд, чтобы занять почётное третье место.

Оба призёра областных соревнований занимаются у Вячеслава Казакова.