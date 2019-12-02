Спортсмены из Кыштыма дебютировали в Центре олимпийской подготовки по дзюдо

Автор: КР от Сегодня, 09:00 Категория: Спорт

В прошедшую субботу в Центре олимпийской подготовки по дзюдо города Челябинска прошёл традиционный турнир, посвящённый памяти Героя Российской Федерации Евгения Родионова.

В соревнованиях приняли участие воспитанники отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» из Кыштыма. Для большинства ребят в возрасте от семи до девяти лет этот турнир стал дебютным. Они участвовали в специализированной эстафете, где продемонстрировали навыки подготовки дзюдоистов.

Наши спортсмены получили памятные медали и дипломы. Хочется верить, что это послужит началом их дальнейших успехов. Подготовкой юных дзюдоистов «Инхело» занимаются тренеры Олег Барышников, Игорь Красноруцкий, Сергей Кореньков.

Справка

Евгений Родионов родился в Челябинске, с детства мечтал стать военным. После окончания школы поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 1995 году во время Первой чеченской войны он участвовал в Шатойской операции. Офицерам на трёх боевых машинах предстояло прорваться в район урочища Раздольное. Требовалось воссоединиться с ранее окружёнными силами. Именно по этой дороге двигалось несколько сотен боевиков. Они стягивали кольцо окружения, у десантников заканчивались боеприпасы. Попытка доставить их по воздуху провалилась, боевики сбили прилетевший вертолёт. По горным дорогам и бездорожью два дня шла на помощь бронегруппа. Когда дважды раненный майор Евгений Родионов наконец довёл боевые машины до места боя и десантники воссоединились, бандитам пришлось спасаться самим. Тогда операция завершилась успешно, Шатой был взят, 16 человек, среди них и Евгений Родионов, были представлены к высшей воинской награде – званию Героя Российской Федерации.

В 1996 году, когда разведгруппа Родионова выполняла очередное задание, Евгений погиб от минно-взрывной травмы.





