Спортсмен из Кыштыма завоевал бронзовую награду

Автор: КР от Вчера, 17:50 Категория: Спорт

Воспитанник военно-патриотического клуба «Гепард» из Кыштыма Климентий Елисеев завоевал бронзовую медаль на турнире по дзюдо. Соревнования проходили в Снежинске.

Кыштымский пятиклассник тренируется под руководством Светланы Кузнецовой. Он показал свои силы среди соперников в весовой категории до 34 килограммов.

Всего на турнир съехались более 200 детей из Кыштыма, Карабаша, Екатеринбурга, Озёрска, Снежинска, Челябинска, Копейска, Аргаяша. В категории Клима было заявлено 50 участников.

