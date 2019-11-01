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Спортсмен из Кыштыма завоевал бронзовую награду

Автор: КР от Вчера, 17:50 Категория: Спорт

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Воспитанник военно-патриотического клуба  «Гепард» из Кыштыма Климентий Елисеев завоевал бронзовую медаль  на турнире по дзюдо. Соревнования проходили в Снежинске.

 

Кыштымский пятиклассник тренируется под руководством Светланы Кузнецовой. Он показал свои силы среди соперников в весовой категории до 34 килограммов.

 

 

 

Всего на турнир съехались более 200 детей из Кыштыма, Карабаша, Екатеринбурга, Озёрска, Снежинска, Челябинска, Копейска, Аргаяша. В категории Клима было заявлено 50 участников.


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