Полицейские Кыштыма приняли участие в чемпионате по дзюдо

Автор: КР от Сегодня, 09:58 Категория: Спорт

Фото предоставлено пресс-службой полиции.

В Челябинске состоялся чемпионат по дзюдо, посвящённый памяти сотрудников органов внутренних дел и погибших при выполнении служебных обязанностей имени В. Смирнова.

Соревнования торжественно открыл заместитель начальника управления по работе с личным составом Главного управления МВД России по Челябинской области, полковник внутренней службы Андрей Прянишников.

Поединки между участниками, действующими сотрудниками полиции, проводились по всем правилам Федерации дзюдо России. Победители определялись как в личном первенстве в семи весовых категориях, так и в командном зачёте.

В чемпионате приняли участие пять сотрудников кыштымской полиции. Это старший лейтенант Владимир Сверидов, старший лейтенант Антон Свечкарь, лейтенант Лев Беспалов, сержант Раис Сабитов и рядовой Денис Пыхов. В личном первенстве бронзовые награды заслужили Лев Беспалов и Денис Пыхов.

Победители награждены медалями, кубками и дипломами.