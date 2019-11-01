Полицейские Кыштыма приняли участие в чемпионате по дзюдо Автор: КР от Сегодня, 09:58 Категория: Спорт 0 Фото предоставлено пресс-службой полиции. В Челябинске состоялся чемпионат по дзюдо, посвящённый памяти сотрудников органов внутренних дел и погибших при выполнении служебных обязанностей имени В. Смирнова. Соревнования торжественно открыл заместитель начальника управления по работе с личным составом Главного управления МВД России по Челябинской области, полковник внутренней службы Андрей Прянишников. Поединки между участниками, действующими сотрудниками полиции, проводились по всем правилам Федерации дзюдо России. Победители определялись как в личном первенстве в семи весовых категориях, так и в командном зачёте. В чемпионате приняли участие пять сотрудников кыштымской полиции. Это старший лейтенант Владимир Сверидов, старший лейтенант Антон Свечкарь, лейтенант Лев Беспалов, сержант Раис Сабитов и рядовой Денис Пыхов. В личном первенстве бронзовые награды заслужили Лев Беспалов и Денис Пыхов. Победители награждены медалями, кубками и дипломами. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить