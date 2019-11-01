В Кыштыме пройдут соревнования по скалолазанию, в которых могут принять участие все желающие

Автор: КР от Сегодня, 10:30 Категория: Спорт

До 20 ноября продолжается регистрация участников на любительские соревнования по скалолазанию в нашем городе. Заявки с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения нужно отправлять на электронную почту kompasurala74@mail.ru.

Испытания для детей и взрослых пройдут в воскресенье, 24 ноября, в скалолазном центре «СкАла» в здании физкультурно-оздоровительного комплекса на Нижнем Кыштыме (улица Интернационала, 103б).

Скалолазам-любителям предстоит преодолеть высоту от трёх до девяти метров. Участники будут соревноваться в разных возрастных группах по дисциплинам «трудность» и «скорость». Их безопасность обеспечат инструкторы.

– Приглашаем жителей Кыштыма и соседних городов весело провести время на скалодроме всей семьёй, показать свои умения в скалолазании, выиграть призы, – сказала сайту «КР» руководитель скалолазного центра Алла Алферова.

С 9 часов начнётся разминка. В 10 часов стартуют самые младшие участники. По очереди до 17 часов высоту будут покорять скалолазы в разных возрастных категориях. Награждение победителей и призёров состоится в 17:30.

Дополнительную информацию можно получить в группе ВКонтакте skalodromskala.