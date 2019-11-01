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Школьник из Кыштыма стал призёром первенства области по дзюдо

Автор: КР от Сегодня, 12:06 Категория: Спорт

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Соревнования прошли в Южноуральске. В них приняли участие около полутысячи спортсменов до 13 лет со всего Южного Урала.

 

На татами вышли и ребята из Кыштыма. Спортивный военно-патриотический клуб «Гепард» представили третьеклассник начальной школы № 2 Тимофей Дмитриев и пятиклассник школы № 13 Климентий Елисеев.

 

Климентий в своей возрастной группе среди 51 спортсмена стал третьим, завоевав бронзовую медаль и кубок первенства Челябинской области по дзюдо.

 

– Ребята показали настоящую волю и желание побеждать, – сказал сайту «КР» руководитель спортивного военно-патриотического клуба «Гепард»  Ильдар Ахматвалеев. – Приехали довольные и заряженные на участие в дальнейших соревнованиях. Будут продолжать бороться за честь клуба и города.

 

Впереди у «Гепарда» сразу несколько соревнований по рукопашному бою. Уже в ближайшие выходные спортсмены поедут в Златоуст, через неделю в Уфу, а 29 ноября выступят в Орске. Климентий Елисеев 23 ноября примет участие в турнире по дзюдо в Снежинске.

 

В декабре спортсмены отделения дзюдо клуба «Гепард»  примут участие в открытом первенстве города Екатеринбурга.


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