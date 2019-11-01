В Кыштыме впервые состоялся региональный аттестационный турнир по дзюдо

Автор: КР от Вчера, 13:52 Категория: Спорт

Он проходил в физкультурно-спортивном комплексе с 31 октября по 3 ноября. В наш город съехались около 100 юных спортсменов в возрасте до 15 лет из Екатеринбурга, Челябинска, Миасса и Орска. Кыштым представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело».

На Южном Урале такие соревнования не проводились ни разу. Кыштым стал первым, где удалось не только организовать турнир, но и сделать это на высочайшем уровне.

На торжественном открытии участников и гостей поприветствовала заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук. Она отметила, что дзюдоистам особенно присущи такие качества, как дисциплина, ответственность, вера в свои силы и пожелала спортсменам удачи.

В первые два дня участники оттачивали технику. Завершился турнир соревнованиями, по результатам которых спортсменам вручили сертификаты. Некоторым удалось повысить своё мастерство и получить пояс другого цвета.

Подробности – в предстоящем номере газеты «Кыштымский рабочий».