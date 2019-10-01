Жительница Кыштыма стала бронзовым призёром чемпионата мира по скоростной сборке пазлов

Автор: КР от Вчера, 17:13 Категория: Спорт

Ведущий экономист компании «Русский кварц» Екатерина Мишанина не в первый раз получает награду в подобных соревнованиях.

В этот раз жительница Кыштыма приняла участие в чемпионате мира по скоростной сборке пазлов в Испании. Было представлено 90 команд из 45 стран.

От Российской Федерации участвовали команды «Сибирь», «Питер», сборная России и команда основателей пазлодвижения России.

Екатерина Мишанина входит в состав сборной нашей страны. Вместе с ней в команду вошли жители Ростова, Новосибирска и Москвы.

– Каждый тренировался дома. В одной из дисциплин чемпионата – марафоне – нужно было собрать четыре пазла. Два из них по 1000 деталей и два – по 1500 фрагментов. Время выполнения задания – восемь часов, – сказала сайту «КР» Екатерина Мишанина.

В марафоне победила российская команда «Сибирь». Второе место заняли участники из Чехии. Третье – сборная России. Екатерина Мишанина и её команда собрали пазлы за четыре часа 29 минут.

В конце октября жительница нашего города примет участие в 24-часовом пазломарафоне в Бельгии.