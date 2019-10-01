В Челябинске состоятся спортивные игры стран БРИКС

Автор: КР от Вчера, 18:07 Категория: Спорт

И проведение планируется в следующем году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время международного форума «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

– Россия уже инициировала проведение игр стран содружества независимых государств. Первые Игры пройдут в Казани в августе 2020 года. Мы поддержали также идею организации спортивных игр БРИКС в городе Челябинске на Урале.

Напомним, Челябинск наряду с Санкт-Петербургом стал одним из городов, где пройдут мероприятия саммитов ШОС и БРИКС. Южноуральская столица неоднократно доказывала готовность к проведению соревнований самого высокого уровня.