Каратисты из Кыштыма завоевали десять медалей на областных соревнованиях

Автор: КР от Вчера, 16:50 Категория: Спорт

В Челябинске прошло Открытое первенство по каратэ, посвящённое памяти Вячеслава Серёдкина. Более двухсот каратистов из Челябинска, Златоуста, Трёхгорного, Кыштыма и других городов нашего региона соревновались в разделах ката и кумитэ.

По итогам турнира победу в разных возрастных категориях одержали София Глушакова и Савелий Чуличков из Кыштыма.

Серебряными призёрами стали Екатерина Михалченкова, Потап Пряхин, Малейка Багирова, Булгейис Багирова.

Третье место заняли Полина Сабанаева, Валерия Попкова, Александра Мальцева, Елизавета Самоенко.

Справка:

Вячеслав Павлович Серёдкин родился 17 сентября 1951 года. Имел почётные звания «Заслуженный работник ЕЭС России», «Почётный энергетик», «Почётный гражданин города Челябинска», «Заслуженный энергетик РФ».

Дважды удостоен звания «Человек года советского района города Челябинска».

Вячеслав Павлович большое внимание уделял спорту. При его содействии в 2006 году был открыт детский спортивный клуб «Чёрный пояс» в посёлке Мебельном. Более 200 детей получили возможность бесплатно заниматься спортом.

Вячеслав Серёдкин трагически ушёл из жизни 16 августа 2011 года.