Лыжники из Кыштыма вошли в десятку сильнейших на Южном Урале

Автор: КР от Сегодня, 12:38 Категория: Спорт

В Чебаркуле прошло первенство и чемпионат Челябинской области среди лыжников. Из-за отсутствия снега спортсмены соревновались в летней дисциплине – кроссе.

В каждой из шести возрастных категорий участвовали более 100 лыжников. В младшей группе десятое место занял восьмиклассник второй школы Иван Симонов.

Восьмым среди мальчиков и шестой среди девочек финишировали девятиклассник также второй школы Александр Романов и девятиклассница десятой школы Софья Кустова.

Среди юниорок шестое место заняла одинадцатиклассница первой школы Мария Брялина.

– Это был последний летний старт, – сказал сайту «КР» тренер кыштымской детско-юношеской спортивной школы Вячеслав Казаков. – Поэтому войти в десятку сильнейших среди сотни конкурентов в каждой возрастной группе – очень хороший и достойный результат. Александр Романов и Софья Кустова доказали, что не зря входят в сборную Челябинской области по лыжным гонкам. Сейчас у нас впереди сборы, затем начнётся сезон.