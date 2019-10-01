В Кыштыме определили лучших водителей пожарных автомобилей Автор: КР от Вчера, 10:20 Категория: Спорт 0 В Кыштыме прошли соревнования по профессиональному мастерству среди водителей пожарных автомобилей Каслинского пожарно-спасательного гарнизона. Начались состязания с теории. Участники сдавали экзамен на знание правил дорожного движения, решали задания по тактико-техническим характеристикам пожарного автомобиля и дополнительно отработали норматив по установке автоцистерны на водоём. Следующим этапом состязаний стали физические испытания и представление профессиональных навыков. Сотрудники МЧС подтягивались на перекладине, сдавали челночный бег и бег на дистанцию в один километр. Кроме того, водители преодолели препятствия на автодроме по маршрутам: эстакада, колея, бокс, змейка и въезд на параллельную стоянку. В личном первенстве победу праздновал представитель 42-й пожарно-спасательной части города Верхний Уфалей Михаил Ефимов. Его коллега из Кыштыма Дмитрий Зябликов поднялся на вторую ступень пьедестала. Третье место занял сотрудник 60-й пожарно-спасательной части города Касли Алексей Столбиков. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить