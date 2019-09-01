Каратисты из Кыштыма завоевали первые медали в новом сезоне Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Спорт 0 Лучшие каратисты со всей России собрались в Екатеринбурге на всероссийских соревнованиях по карате «Малахитовый пояс». В рамках этого состязания также состоялось открытое областное соревнование. Зрелищные поединки проходили во Дворце игровых видов спорта. На татами вышли более 600 спортсменов из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Архангельской, Омской, Новосибирской областей, Красноярского и Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Башкортостана и Татарстана. Кыштым представили каратисты детско-юношеской спортивной школы «Инхело». Александра Мальцева и Елизавета Самоенко завоевали бронзовые медали. Обе занимаются каратэ более пяти лет, успешно совмещая спорт с учёбой. Александра учится во второй школе, Елизавета – ученица школы № 8 посёлка Тайгинка. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить