В районе Нижнего Кыштыма открылся стадион Автор: КР от Сегодня, 16:25 Категория: Спорт 0 Сегодня у средней школы № 2 прошло торжественное открытие стадиона. На нём оборудованы волейбольная площадка, футбольное поле, беговые дорожки. В рамках социального партнёрства администрации Кыштымского городского округа с холдингом «Русская медная компания» и Кыштымским медеэлектролитным заводом на обустройство стадиона было выделено три с половиной миллиона рублей. – Мы рады поддерживать подобные проекты. До этого были построены воркаут-площадки у первой и второй средних школ, – сказала сайту «КР» вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова. – Это важные события как для школьников, так и для всех детей, которые проживают поблизости. Для взрослых тоже имеет значение близость спортивных площадок к дому. Можно побегать здесь до начала рабочего дня или после. Радостно, что возникает всё больше точек спортивного притяжения. Первыми по новому стадиону прошествовали ученики второй школы с многочисленными медалями и кубками, которые они завоевали на городских, областных и даже всероссийских соревнованиях. – В нашей школе активно развивается лёгкая атлетика. Раньше тренироваться было неудобно – повсюду грязь, лужи. Теперь другое дело. Мы с одноклассниками часто приходим бегать на пришкольной территории и занимаемся здесь в свободное время на воркаут-площадке, – поделилась с сайтом «КР» десятиклассница Кристина Бревенникова. После торежственного открытия спортивных площадок на стадионе прошёл День здоровья. Начался он с танцевального флешмоба. Затем школьники с пятого по 11 классы приняли участие в эстафетах, сыграли в волейбол, устроили забеги по новым заасфальтированным дорожкам. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить