Под Кыштымом неизвестные лица пытаются сорвать проведение соревнований по маунтинбайку Автор: КР от Сегодня, 14:36 Категория: Спорт 0 Межрегиональные соревнования по маунтинбайку "На рудниках" пройдут в эти выходные в посёлке Слюдорудник. Старт спортсменам из Перми, Саратова, Екатеринбурга, Челябинска, Тобольска, Саткинского района, Снежинска и Кыштыма дадут на территории спортивно-туристического комплекса «Провинция». На трассе, по которой участникам соревнований предстоит проехать, уже не раз проходили чемпионаты и первенства страны – она соответствует всем стандартам. Спортсменов поделят на несколько категорий, в зависимости от пола, возраста и уровня сложности дистанции. Однако три дня назад проведение соревнований на этой трассе были поставлены под угрозу срыва. Неизвестные лица разрыли её контруклоны и подпортили один из участков. И это происходит не впервые. –В прошлом году перед такими же соревнованиями была похожая история, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь спортивно-туристического центра «Провинция» Анна Акимова. – Повреждения были в этом же месте. Тогда мы подумали, что это случайность. Однако в этот раз стало понятно, что трассу умышленно разрушают перед стартами. Однако вредительства со стороны пока что неизвестных злоумышленников не остановили организаторов. Вчера они до позднего вечера восстанавили трассу, с помощью волонтёров и участников соревнований, которые приехали заранее. Завтра старт назначен на 13 часов 30 минут. В воскресенье – на 9:30. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить