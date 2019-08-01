Жительница Кыштыма в составе сборной Урала завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях

Автор: КР от Сегодня, 11:31 Категория: Спорт

Под Москвой в Домодедово на стадионе «Авангард» прошли финальные состязания Всероссийского этапа корпоративной спартакиады Почты России. Более полутора тысяч сотрудников этой компании соревновались в 15 видах спорта.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, команда макрорегиона «Урал» завоевала золото в волейболе. В её составе играла и заместитель начальника Кыштымского почтамта Наталья Зырянова.

В команду Наталья попала в ходе отборочных игр макрорегионального уровня.

– Волейболом я занимаюсь уже более 30 лет, – сказала сайту «КР» Наталья Зырянова. – Большой вклад в мои достижения вложил мой первый тренер, к сожалению, ушедший из жизни, Николай Давыдович Абрамов. Приятно выигрывать золото второй год подряд.

Обладатели первых мест в личных и командных дисциплинах были награждены дипломами, медалями и сувенирными наборами.