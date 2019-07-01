В Кыштыме завершился детский фестиваль по футболу среди дворовых команд

Автор: КР от Сегодня, 12:26 Категория: Спорт

Финальные игры прошли вчера днём на стадионе физкультурно-спортивного комплекса. В них приняли участие восемь команд. Шесть из них были представлены футболистами 2005-2006 годов рождения с улиц Калинина, Карла Либкнехта, Мичурина и Дальней. Ещё две – игроками помладше с улиц 2-я Пионерская и Металлургов. Но они провели лишь товарищескую игру.

Медали разыгравали старшие ребята. Их команды были изначально разбиты на две группы. Каждая принимала в своём дворе соперников.

Победители групповой стадии встретились в финале. Бронзовые медали разыграли команды, занявшие в своих группах вторые места.

Как сообщил сайту «КР» тренер «Академии футбола» Михаил Макуров, первое место заняли футболисты с улицы Мичурина, второе – с улицы Калинина, на третьем – игроки с улицы Карла Либкнехта.

Команды, занявшие призовые места, награждены медалями. Всем без исключения подарили призы от спонсоров – футбольные мячи и торты.

Сегодня победитель турнира представит Кыштым на областном этапе фестиваля «Дворовый футбол».