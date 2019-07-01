Футбольный клуб из Кыштыма потерпел очередное поражение

Автор: КР от Вчера, 12:17 Категория: Спорт

Вчера кыштымский футбольный клуб «Металлург» провёл игру на выезде с командой «Торпедо-2» из Миасса. На стадион «Труд» поддержать команду из нашего города приехали пять фанатов. Однако это не помогло нашим игрокам завоевать очки в Миассе.

«Металлург» проиграл со счётом 0:2. Победа «Торпедо-2» позволила миассцам обойти кыштымцев в турнирной таблице чемпионата Челябинской области.

Кыштымский «Металлург» с семью очками занимает сейчас четвёртое место в своей подгруппе. Наши футболисты сыграли шесть игр, в которых дважды победили, три раза проиграли и одну игру свели к ничьей. Разница в забитых и пропущенных мячях – минус 10.