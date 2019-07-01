В Кыштыме пройдёт фестиваль дворового футбола

Автор: КР от Вчера, 16:27 Категория: Спорт

Принять участие в матчах смогут начинаю­щие футболисты в воз­расте от 13 до 14 лет.

Игры среди детских дво­ровых футбольных команд будут продолжаться с 15 до 30 июля в рамках му­ниципального этапа всероссийского фестиваля.

В прошлом году в России прошёл чемпионат мира по футболу. После матчей в стране возрос интерес к игре, сформировалась база активных болельщи­ков, а в крупных городах появилась развитая спор­тивная инфраструктура.

Именно поэтому решено запустить фестиваль дво­рового футбола. Отбороч­ные соревнования этим летом пройдут на муници­пальном и региональном уровнях. Финальные все­российские игры состоятся в Санкт-Петербурге в кон­це августа.

Основной целью проведе­ние детских матчей станет организация досуга детей на каникулах и создание единой системы соревно­ваний среди дворовых ко­манд.

В Кыштыме фестиваль пройдёт при участии управляющих компаний и товариществ собствен­ников жилья. Курировать игры детских команд бу­дет управление по физи­ческой культуре, спорту и туризму. Для участия в фе­стивале приглашаются все желающие юные любите­ли футбола.

Собрания по формирова­нию команд состоятся 9 июля на спортивных пло­щадках на улицах Метал­лургов, 2, К.Либкнехта, 133, Калинина, 174, Ве­теранов, 26, Мичурина, 31, Дальняя, 7, Мира, 13, Школьная, 1 в посёлке Тай­гинка и в посёлке Слюдо­рудник. Начало в 18 часов.