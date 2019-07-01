В Кыштыме пройдёт фестиваль дворового футбола Автор: КР от Вчера, 16:27 Категория: Спорт 0 Принять участие в матчах смогут начинающие футболисты в возрасте от 13 до 14 лет. Игры среди детских дворовых футбольных команд будут продолжаться с 15 до 30 июля в рамках муниципального этапа всероссийского фестиваля. В прошлом году в России прошёл чемпионат мира по футболу. После матчей в стране возрос интерес к игре, сформировалась база активных болельщиков, а в крупных городах появилась развитая спортивная инфраструктура. Именно поэтому решено запустить фестиваль дворового футбола. Отборочные соревнования этим летом пройдут на муниципальном и региональном уровнях. Финальные всероссийские игры состоятся в Санкт-Петербурге в конце августа. Основной целью проведение детских матчей станет организация досуга детей на каникулах и создание единой системы соревнований среди дворовых команд. В Кыштыме фестиваль пройдёт при участии управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Курировать игры детских команд будет управление по физической культуре, спорту и туризму. Для участия в фестивале приглашаются все желающие юные любители футбола. Собрания по формированию команд состоятся 9 июля на спортивных площадках на улицах Металлургов, 2, К.Либкнехта, 133, Калинина, 174, Ветеранов, 26, Мичурина, 31, Дальняя, 7, Мира, 13, Школьная, 1 в посёлке Тайгинка и в посёлке Слюдорудник. Начало в 18 часов. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить