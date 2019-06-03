В Кыштым съехались мотогонщики со всей страны

Автор: КР от Сегодня, 12:27 Категория: Спорт

Фотографии Ивана Агулова.

Вчера в районе голой сопки прошёл первый этап открытого Кубка Урала по эндуро «Каменный пояс – 2019». На него съехались 183 участника из Челябинской и Свердловской областей, Саратова, Пермского края, Крыма и Ханты-Мансийского автономного округа.

В этом году зрители увидели обновлённый участок трассы, так называемый пролог, который по признанию профессиональных гонщиков оказался лучшим в России. Самыми зрелищными препятствиями стали вырытая яма, заполненная водой и шинами с деревянными перегородками, трамплины из покрышек и раскиданные брёвна.

– Трассу мы готовили два месяца, – сказал сайту «КР» организатор соревнований Анатолий Калачёв. – Пролог понравился всем без исключения. В этот раз постарались, чтобы гонщики не просто уезжали в лес. Упор был сделан на зрительском интересе. В этом году исполняется 25 лет, как мы начали заниматься в Кыштыме энудро.

Ещё одно новшество – участие юных гонщиков. В классе «Кибальчиш» участвовали четверо детей в возрасте от 10 до 13 лет. Первое и второе место заняли кыштымцы Кирилл Громов и Семён Казаков.

Среди ветеранов вторым приехал Владимир Сухопаров. На эту же ступень пьедестала поднялся Владимир Чугунов, но уже в классе «Спринт».

Второй этап открытого Кубка Урала по эндуро «Каменный пояс – 2019» пройдёт 21 июля в посёлке Слюдорудник.