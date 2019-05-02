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Алексей Текслер на следующий же день после визита в Кыштым подписал распоряжение о выделении денег на ледовую арену

Автор: КР от Сегодня, 10:58 Категория: Спорт

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Напомним, в Кыштым врио губернатора Челябинской области приезжал 7 мая. Он посетил наиболее значимые социальные объекты: крытый ледовый каток, памятник федерального значения – усадьбу Демидовых «Белый дом», городской парк имени А. С. Пушкина, Народный дом и набережную на берегу Верхне-Кыштымского пруда.

 

Для  окончания строительства ледовой арены требуется без малого 97 миллионов рублей. Завершения работ кыштымцы дожидаются уже девять лет. Об этом Алексею Текслеру рассказали и родители юных хоккеистов, которые встретили главу региона перед входом на спортивный объект.

 

Буквально на следующий день, 8 мая, глава Челябинской области подписал распоряжение о выделении из регионального бюджета требуемой суммы. А это означает, что в декабре, как и поставил условие Алексей Текслер, в Кыштыме заработает крытый ледовый каток, на радость хоккеистам и фигуристам.


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