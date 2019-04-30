Спортсмены из Кыштыма завоевали медали к Дню Победы

Автор: КР от Вчера, 12:06 Категория: Спорт

Каратисты детско-юношеской спортивной школы «Инхело» приняли участие в Открытом кубке республики Башкортостан, посвящённом Победе в Великой Отечественной войне.

Их соперниками стали около 400 спортсменов Поволжского, Уральского, Сибирского, Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов.

Победителями в своих весовых и возрастных категориях стали кыштымские каратисты – Иван Суровцев, Владислав Дмитрин, Екатерина Михалченкова, Малейка Багирова, Дарья Витомскова, Екатерина Пушкарёва.

Кроме этого, воспитанники «Инхело» завоевали семь серебряных и десять бронзовых наград, что позволило кыштымской команде занять второе место в общекомандном зачёте соревнований. Их тренерами являются Оксана Суровцева и Шагрудин Раджабов.

Не менее триумфальными в преддверии Дня Победы стали выступления дзюдоистов детско-юношеской спортивной школы «Инхело».

В селе Саккулово Сосновского района Павел Вакуленко обошёл в своей возрастной категории почти 30 соперников и стал победителем. К этому добавились три серебряные медали и одна бронзовая от других наших дзюдоистов.

А Климентию Елисееву пришлось бороться в самой большой категории – среди 76 спортсменов на турнире в Екатеринбурге. Но он даже при таком большом количестве серьёзных соперников занял третье место.

– Эта бронза стоит золота. Борьба была упорной и тяжёлой, – сказал сайту «КР» спортивный судья федерации дзюдо Челябинской области Сергей Кореньков. – Состав участников был очень сильный. Приезжали около 500 дзюдоистов из Нягани, Ямала, Урая, Тюмени и Свердловской области. Кыштымцев подготовили к борьбе тренеры Светлана Кузнецова и Олег Барышников.