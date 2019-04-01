В Кыштыме перенесли дату проведения эстафеты на призы газеты

Автор: КР от Сегодня, 11:48 Категория: Спорт

Как сообщалось на сайте «КР», традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кыштымский рабочий» должна была пройти 1 мая. Но по прогнозам синоптиков, накануне ночью ожидаются похолодание до минус 4 градусов и осадки в виде снега.

Из-за ухудшения погодных условий глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева приняла решение перенести дату проведения эстафеты на более благоприятный по погодным условиям день.

Сегодня она подписала постановление на этот счёт.

Эстафета, посвящённая 74-й годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, пройдёт в воскресенье, 5 мая. В этот день температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит до плюс 19 градусов.

Начало эстафеты – в 11 часов. Старт и финиш – на площади К. Маркса.

Постановление главы округа Людмилы Шеболаевой будет опубликовано в пятничном выпуске газеты «Кыштымский рабочий» от 3 мая.