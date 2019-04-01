В Кыштыме среди призов за этапы мужества – туристические палатки

Автор: КР от Вчера, 15:32 Категория: Спорт

В нашем городе 1 мая пройдёт традиционная 76-я городская эстафета на призы газеты «Кыштымский рабочий», посвящённая Великой Победе. Впервые она состоялась в 1943 году по инициативе редакции.

Пока заявлено 65 команд, но поставлена задача привлечь 74 – в соответствии с нынешней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Формируются заявки от школьников, студентов, работников предприятий, военнослужащих, ветеранов.За призы будут бороться и легкоатлеты из Новогорного, Аргаяша и Златоуста.

В управлении по физической культуре и спорту готовы к тому, что желающие выйти на старт могут появиться и непосредственно в день проведения эстафеты. Что любопытно, иногородние легкоатлеты сначала разведывают, какие будут призы, и только оценив их, решают, принять участие или нет.

Уже много лет подряд личную инициативу в формировании призового фонда проявляет ветеран спорта Иван Николаевич Бронников. Победителю в этапе мужества он вручит вознаграждение в 20 тысяч рублей. Лидеры среди женщин и юниоров получат по пять тысяч. Остальные призы за этап мужества – это двухместные спортивные палатки.

Кроме того, победителям и призёрам будут вручены переходящие кубки, грамоты и медали. А две команды-победительницы, мужская и женская, получат еще и полугодовые подписки на газету «Кыштымский рабочий».

В этом году решено усилить меры безопасности. Нередко болельщики мешают легкоатлетам: выходят за ограждения, бегут рядом с ними и порой не совсем адекватно реагируют на просьбы тренеров и судей соблюдать правила. Поэтому впервые планируется привлечь на помощь казаков, которые будут следить за порядком на самых массовых этапах.

Изменения коснутся и забега для школьников с первого по четвёртый классы. Для них будет увеличена дистанция, расстояние первых двух этапов будет по 100 метров, вместо прежних 70 метров.

Раньше они пробегали вокруг центральной клумбы и возвращались к финишу, а теперь этапы растянутся до поворота на Центральный рынок или завершатся чуть поближе.

Начало легкоатлетической эстафеты – в 11 часов. Старт и финиш – на площади К. Маркса.