В Кыштыме полицейские семь часов подряд боролись за мяч

Автор: КР от Сегодня, 13:58 Категория: Спорт

Наш город стал площадкой для проведения областного чемпионата по волейболу среди полицейских. Инициатором спортивной игры является Главное управление МВД России по Челябинской области.

Турнир открыл начальник межмуниципального отдела полиции Юрий Добрецкий.

Кроме местной команды, на волейбольной площадке в спортзале радиозавода играли полицейские из Озёрска, Кунашака, Снежинска, Нязепетровска, Верхнего Уфалея, Каслей, Аргаяша.

– Борьба за победу длилась семь часов подряд, – сообщили сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В итоге первое место заняли уфалейцы. Серебряными призёрами стали кыштымцы, на третьем месте – команда из Нязепетровска.