Арбитр из Кыштыма получил медаль от регионального центра олимпийской подготовки по дзюдо

Автор: КР от Сегодня, 10:26 Категория: Спорт

В Центре имени главного тренера сборной Челябинской области по дзюдо Александра Миллера за 15 лет воспитали десятки медалистов чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.

К юбилею спортивной школы были изготовлены медали. Из регионального судейского корпуса их получили всего шесть арбитров. Один из них – Сергей Кореньков из Кыштыма.

– Крайне приятно получить такую награду, – сказал сайту «КР» Сергей Викторович. – Только что закончил работать на универсиаде, которая проходила в Магнитогорске. Завтра в Челябинске начнётся турнир по дзюдо памяти губернатора Челябинской области Петра Сумина. Это соревнования международного уровня, на них приедут дзюдоисты из Германии. Кыштым представит Ксения Приймак.

В состав региональной судейской бригады из наших земляков входят также тренеры Светлана Кузнецова и Игорь Красноруцких, которые занимаются с кыштымскими дзюдоистами в детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело».

Инициатором развития дзюдо в Кыштыме является тренер Олег Барышников. С его участием два года подряд Кыштым становится площадкой для соревнований регионального уровня.

Как отмечает Сергей Кореньков, в этом году удалось выйти даже на федеральный уровень, так как приезжали спортсмены из Ямало-Ненецкого автономного округа и Башкирии. В планах – пригласить дзюдоистов из Казахстана – для укрепления дружбы между нашими народами.