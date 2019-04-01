Лыжницы из Кыштыма в составе сборной Челябинской области стали первыми на всероссийских соревнованиях

Автор: КР от Вчера, 14:25 Категория: Спорт

В городе Первоуральске в минувшие выходные прошёл финал всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». В них приняли участие 763 школьника со всей страны.

Почётным гостем стала олимпийская чемпионка Зинаида Амосова, которая дала старт первому участнику лыжных гонок, а затем награждала победителей.

В состав сборной Челябинской области вошли две кыштымские лыжницы – семиклассницы тринадцатой и десятой школ Надежда Бегджикова и Екатерина Дюкарева. Еще две участницы команды – Галина Злоказова и Татьяна Брагина – представляли Миасс. Столицу Южного Урала – Алёна Плечёва.

В упорной борьбе сборная Челябинской области по итогам трёх дней лыжных гонок в общекомандном зачёте заняла первое место.

В последний день проходила эстафета четыре по два километра. В состав команды вошла только одна кыштымская лыжница – Надежда Бегджикова. И снова пьедестал, и снова первое место. Для Надежды это уже третье участие в этих всероссийских соревнованиях.

– Надя бежала второй этап, – сказал сайту «КР» старший тренер кыштымской ДЮСШ Вячеслав Казаков. – В соперницах у неё была сильная лыжница из Москвы, которая во время предыдущих стартов финишировала то первой, то второй. Вот только тут она Надю догоняла почти всю дистанцию. В целом наши землячки выступили неплохо. Сейчас девочки переходят в следующую возрастную группу, поэтому эти всероссийские соревнования для них стали последними. Впереди – более серьёзные.