В Кыштыме закрыли лыжный сезон и сразу открыли велогонки

Автор: КР от Вчера, 12:57 Категория: Спорт

Фото Максима Марининова

В минувшую субботу в спортивно-туристическом центре «Провинция», что в посёлке Слюдорудник, в 21 раз прошла лыжная гонка «На распутье». По традиции, она закрывает зимний сезон.

На старт вышли 138 спортсменов из Челябинской и Свердловской областей. Из них 87 отправились на 25-километровую дистанцию, остальные – на 50-километровую.

Фото Максима Марининова

Первым на финиш 25-километровой гонки пришёл лыжник из Миасса Артём Максимов. Его время – один час шесть минут 26 секунд. На дистанции в 50 километров лидером стал Олег Савчук из Златоуста. На её преодоление у него ушло два часа две минуты.

Лучшими из Кыштыма в группе до 18 лет стали воспитанники детско-юношеской спортивной школы: Виктория Солопова на финиш пришла первой среди девушек, а Дмитрий Малёв занял второе место среди юношей.

Фото Максима Марининова

На следующий день посёлок под Кыштымом собрал велогонщиков. Здесь прошёл второй фан-марафон по грейдерным дорогам.

– В прошлом году мы его этапы проводили в начале и в конце лета, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь спортивно-туристического центра «Провинция» Анна Акимова. – В этом решили добавить зимнюю вариацию. Снег на прошлой неделе активно таял, поэтому все участники нынче на финиш возвращались уляпанные грязью. Но это лишь дополняло всем остроты ощущений. Всем, без исключения, понравилось. Мы получили положительные отзывы от велогонщиков, которые за зиму уже устали ездить по снегу.

Фото Анны Акимовой

Как и у лыжников, было две дистанции – на 20 и на 43 километра. Вторую велогонщик из Екатеринбурга Павел Брусницын преодолел за один час 31 минуту 51 секунду. А 20 километров быстрее других преодолел Денис Завьялов из Копейска. На это у него ушло 46 минут и 18 секунд.

Фото Анны Акимовой

На короткой дистанции лучший результат из трёх участвовавших в велогонке кыштымцев показал Павел Уфимцев. На финиш он пришёл тринадцатым. Следом финишировал Леонид Дятлов. Шестнадцатое место у Алексея Казанкова.

Фото Анны Акимовой