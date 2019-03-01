Голкипер команды Кыштыма признан лучшим в областной детской дворовой хоккейной лиге

Автор: КР от Вчера, 16:18 Категория: Спорт

Команда «Кыштым» 2006 – 2007 годов рождения вполне успешно завершила выступление в областной детской дворовой хоккейной лиге. Воспитанники «Академии хоккея» заняли третье место. Игроки получили кубок, медали и грамоты.

Вратарь кыштымской команды – ученик озёрской школы № 32 Арсентий Бармузин и вовсе признан лучшим голкипером первенства области. Помимо него, в «Академии хоккея» занимается ещё двое игроков из Озёрска и один приезжает из Каслей.

Впереди кыштымцев – челябинские команды, которые тренируются круглогодично, имея, в отличие от Кыштыма, несколько крытых ледовых площадок. В настоящее время в старшей группе «Академии хоккея» под руководством тренера Александра Тимкина занимается 28 человек.

На первенстве Челябинской области кыштымские хоккеисты в своей подгруппе «Б» заняли первое место. Ученики школы № 13 Алексей Мокичев и Глеб Тараканов вошли в пятёрку самых полезных игроков турнира.

– Несмотря на все трудности, очень хорошо, что в нашем городе развивается хоккей, – сказала сайту «КР» член родительского комитета Наталья Мокичева. – Конечно, наличие в нашем городе круглогодичного крытого катка помогло бы ребятам достигать лучших результатов. Надеемся, что когда-нибудь его всё-таки достроят.