В Кыштым приедут баскетболисты из других городов

Автор: КР от Сегодня, 17:19 Категория: Спорт

В минувшие выходные в нашем городе состоялся зональный этап первенства Челябинской области среди девушек по баскетболу в зачёт спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала».

В зале физкультурно-спортивного комплекса поборолись за выход в финал семь команд из Кыштыма, Озёрска, Верхнего Уфалея, Снежинска, Нязепетровска, Кунашака и Вишневогорска.

Как сказал сайту «КР» тренер по баскетболу ФСК Вячеслав Трошин, борьба была очень напряжённой. Кыштымские баскетболисты обыграли с большим преимуществом Верхний Уфалей и Озёрск, но, к сожалению, уступили первенство соперникам из Снежинска. В итоге они заняли второе место, но тоже попали в финал.

В конце марта наши баскетболистки не только выступят в финальных соревнованиях, но и примут другие команды на своей территории.