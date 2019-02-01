Юные туристы Кыштыма достойно преодолели все трудные препятствия

Автор: КР от Вчера, 17:49 Категория: Спорт

В минувшие выходные в спортивной школе олимпийского резерва «Вертикаль» состоялись открытые городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях «Кубок Максима». В них приняли участие почти 100 спортсменов из семи городов Южного Урала.

Спортсменам при прохождении лыжной дистанции нужно было показать навыки выживания в зимних условиях. Им также предстояло найти пострадавшего и соорудить волокушу для его перемещения вниз по склону. Кроме того, требовалось оборудовать место для посадки вертолёта, сообщив пилоту с помощью международных сигнальных знаков о том, что требуется группе. После этого предстояло переправиться по бревну и преодолеть навесную переправу.

В итоге воспитанники станции юных техников и туризма «Странник» города Кыштыма заняли третье место.

«Кубок Максима» – это соревнования, посвящённые памяти спортсмена Максима Таращика. По инициативе спортшколы «Вертикаль» они проводятся уже 20 лет подряд.