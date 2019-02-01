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В Кыштыме пройдёт курс доармейской подготовки

Автор: КР от Вчера, 14:32 Категория: Спорт

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На следующей неделе, 12 февраля, в Кыштыме стартует спортивно-творческий конкурс «Курс молодого бойца». Этот конкурс посвящен Дню защитника Отечества и в Кыштыме уже стал традиционным.

 

На первом этапе школьники и студенты в спортзале местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа займутся сборкой и разборкой автомата, будут надевать на скорость противогазы.

 

Вторым этапом станет творческий конкурс. Команды уже получили задание  подготовить песню с инсценировкой. После подведения итогов жюри назовет три самых сильных команды.


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