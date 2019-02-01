В Кыштыме пройдёт курс доармейской подготовки Автор: КР от Вчера, 14:32 Категория: Спорт 0 На следующей неделе, 12 февраля, в Кыштыме стартует спортивно-творческий конкурс «Курс молодого бойца». Этот конкурс посвящен Дню защитника Отечества и в Кыштыме уже стал традиционным. На первом этапе школьники и студенты в спортзале местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа займутся сборкой и разборкой автомата, будут надевать на скорость противогазы. Вторым этапом станет творческий конкурс. Команды уже получили задание подготовить песню с инсценировкой. После подведения итогов жюри назовет три самых сильных команды. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить