В Кыштыме пройдёт курс доармейской подготовки

Автор: КР от Вчера, 14:32 Категория: Спорт

На следующей неделе, 12 февраля, в Кыштыме стартует спортивно-творческий конкурс «Курс молодого бойца». Этот конкурс посвящен Дню защитника Отечества и в Кыштыме уже стал традиционным.

На первом этапе школьники и студенты в спортзале местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа займутся сборкой и разборкой автомата, будут надевать на скорость противогазы.

Вторым этапом станет творческий конкурс. Команды уже получили задание подготовить песню с инсценировкой. После подведения итогов жюри назовет три самых сильных команды.