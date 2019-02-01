В Кыштыме тоже пройдет Всероссийская лыжная гонка Автор: КР от Сегодня, 12:20 Категория: Спорт 0 В воскресенье, 10 февраля, в нашем городе пройдет «Лыжня России – 2019». И хотя она, как правило, проводится только в крупных городах, Кыштым уже не первый год попадает в число исключений. В прошлом году в забеге на Верхне – Кыштымском пруду приняли участие более пятисот человек. Возраст участников не ограничен. Новшество этого года – дистанция для маленьких детей на 500 метров. Остальные возрастные группы пробегут два километра. На финише каждому участнику будет вручена шапочка с логотипом, а маленьких лыжников порадуют еще и призами. Помимо массового забега, состоится забег для школьников. Сильнейшую тройку лыжников ожидают награды. Чтобы принять участие в массовом забеге, нужно пройти регистрацию, которая состоится с 10:30 до 11:45 в спортзале третьей школы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить