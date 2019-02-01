В Кыштыме тоже пройдет Всероссийская лыжная гонка

Автор: КР от Сегодня, 12:20 Категория: Спорт

В воскресенье, 10 февраля, в нашем городе пройдет «Лыжня России – 2019». И хотя она, как правило, проводится только в крупных городах, Кыштым уже не первый год попадает в число исключений. В прошлом году в забеге на Верхне – Кыштымском пруду приняли участие более пятисот человек.

Возраст участников не ограничен. Новшество этого года – дистанция для маленьких детей на 500 метров. Остальные возрастные группы пробегут два километра. На финише каждому участнику будет вручена шапочка с логотипом, а маленьких лыжников порадуют еще и призами.

Помимо массового забега, состоится забег для школьников. Сильнейшую тройку лыжников ожидают награды.

Чтобы принять участие в массовом забеге, нужно пройти регистрацию, которая состоится с 10:30 до 11:45 в спортзале третьей школы.