Рыболовов города Кыштыма приглашают на чемпионат

Автор: КР от Сегодня, 15:52 Категория: Спорт

23 февраля жителей Кыштыма приглашают принять участие в чемпионате кыштымского общества рыболовов по ловле со льда, который состоится на городском пруду города.

– Ежегодно такие соревнования мы проводим как зимой, так и летом. В этом году в рамках чемпионата будет проведена акция «Кислород рыбе», ­­– сказал сайту «КР» руководитель открытого «Общества Рыболовов Кыштыма» Дмитрий Дудин. – Благодаря этому турниру мы не только даём участникам посоревноваться между собой, но и помогаем рыбе не погибнуть от недостатка кислорода.

Перед чемпионатом будет выбрано место, где лучше всего клюёт рыба. По итогам соревнования организаторы определят обладателей первого, второго и третьего места и вдобавок наградят рыбака с самой большой рыбиной.

Принять участие может любой желающий, у которого имеется удочка.