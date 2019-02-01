Рыболовов города Кыштыма приглашают на чемпионат Автор: КР от Сегодня, 15:52 Категория: Спорт 0 23 февраля жителей Кыштыма приглашают принять участие в чемпионате кыштымского общества рыболовов по ловле со льда, который состоится на городском пруду города. – Ежегодно такие соревнования мы проводим как зимой, так и летом. В этом году в рамках чемпионата будет проведена акция «Кислород рыбе», – сказал сайту «КР» руководитель открытого «Общества Рыболовов Кыштыма» Дмитрий Дудин. – Благодаря этому турниру мы не только даём участникам посоревноваться между собой, но и помогаем рыбе не погибнуть от недостатка кислорода. Перед чемпионатом будет выбрано место, где лучше всего клюёт рыба. По итогам соревнования организаторы определят обладателей первого, второго и третьего места и вдобавок наградят рыбака с самой большой рыбиной. Принять участие может любой желающий, у которого имеется удочка. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить