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Недалеко от Кыштыма пройдёт массовый лыжный забег

Автор: КР от Сегодня, 12:23 Категория: Спорт

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В спортивно-туристическом центре «Провинция» 2 февраля на старт выйдут любители активного отдыха. Тринадцатая по счёту командная эстафета «СЛЮДИК-СПРИНТ» объединит лыжников разного возраста и не только из Кыштыма, но и из соседних городов.

 

Всего будет подготовлено шесть этапов протяжённостью от 800 до 1000 метров.

 

В младшую группу войдут подростки от 12 до 15 лет. Среднюю представят участники от 16 до 18 лет. Взрослых разделят на команды от 19 до 46 лет и от 47 лет и старше.

 

По правилам эстафеты, каждый из лыжников должен иметь соответствующую физическую подготовку и допуск врача.

 

Первый старт будет дан в 11 часов. Награждение победителей состоится в 14 часов. Они получат дипломы и призы.

 

Для участия в зимнем соревновании нужно зарегистрироваться, пройдя по ссылке https://orgeo.ru/event/8522, чтобы на старте получить номерок на одежду.

 

Последний срок регистрации – за 30 минут до начала забега. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность.

 

 


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