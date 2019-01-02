Недалеко от Кыштыма пройдёт массовый лыжный забег Автор: КР от Сегодня, 12:23 Категория: Спорт 0 В спортивно-туристическом центре «Провинция» 2 февраля на старт выйдут любители активного отдыха. Тринадцатая по счёту командная эстафета «СЛЮДИК-СПРИНТ» объединит лыжников разного возраста и не только из Кыштыма, но и из соседних городов. Всего будет подготовлено шесть этапов протяжённостью от 800 до 1000 метров. В младшую группу войдут подростки от 12 до 15 лет. Среднюю представят участники от 16 до 18 лет. Взрослых разделят на команды от 19 до 46 лет и от 47 лет и старше. По правилам эстафеты, каждый из лыжников должен иметь соответствующую физическую подготовку и допуск врача. Первый старт будет дан в 11 часов. Награждение победителей состоится в 14 часов. Они получат дипломы и призы. Для участия в зимнем соревновании нужно зарегистрироваться, пройдя по ссылке https://orgeo.ru/event/8522, чтобы на старте получить номерок на одежду. Последний срок регистрации – за 30 минут до начала забега. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить