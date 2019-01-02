В Кыштыме на открытый ковёр вышли дзюдоисты, грепплеры и представители бразильского джиу-джитсу Автор: КР от Вчера, 14:05 Категория: Спорт 0 В детско-юношеской спортивной школе единоборств «Инхело» впервые состоялась общая тренировка борцов разных спортивных стилей. На так называемый открытый ковёр вышли спортсмены не только из Кыштыма, но и из Чебаркуля. Физкультурно-спортивный комплекс нашего города представили воспитанники клуба единоборств. Они обучаются грепплингу, в котором совмещается техника всех борцовских дисциплин. Он к тому же отличается обилием болевых и удушающих приёмов. Кроме кыштымских грепплеров, на тренировке побывали и дзюдоисты из спортшколы «Инхело». Гостями дебютного спортивного события стали чебаркульцы, выступающие в дисциплине «бразильское джиу-джитсу». Это искусство основывается на принципе, что человек слабо развитого телосложения может успешно защититься от более сильного противника, используя болевые приёмы и удушения. – На открытом ковре спортсмены проверили свои навыки в поединках с представителями других школ борьбы, – сказал сайту «КР» представитель ДЮСШ «Инхело» Сергей Кореньков. – Также они побывали на интереснейшем мастер-классе. Некоторыми секретами традиционного дзюдо с борцами поделился челябинец Игорь Красноруцкий. Он является мастером спорта СССР по дзюдо и по самбо, а также обладателем третьего дана дзюдо. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить