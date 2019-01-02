В Кыштыме на открытый ковёр вышли дзюдоисты, грепплеры и представители бразильского джиу-джитсу

Автор: КР от Вчера, 14:05 Категория: Спорт

В детско-юношеской спортивной школе единоборств «Инхело» впервые состоялась общая тренировка борцов разных спортивных стилей. На так называемый открытый ковёр вышли спортсмены не только из Кыштыма, но и из Чебаркуля.

Физкультурно-спортивный комплекс нашего города представили воспитанники клуба единоборств. Они обучаются грепплингу, в котором совмещается техника всех борцовских дисциплин. Он к тому же отличается обилием болевых и удушающих приёмов.

Кроме кыштымских грепплеров, на тренировке побывали и дзюдоисты из спортшколы «Инхело». Гостями дебютного спортивного события стали чебаркульцы, выступающие в дисциплине «бразильское джиу-джитсу». Это искусство основывается на принципе, что человек слабо развитого телосложения может успешно защититься от более сильного противника, используя болевые приёмы и удушения.

– На открытом ковре спортсмены проверили свои навыки в поединках с представителями других школ борьбы, – сказал сайту «КР» представитель ДЮСШ «Инхело» Сергей Кореньков. – Также они побывали на интереснейшем мастер-классе.

Некоторыми секретами традиционного дзюдо с борцами поделился челябинец Игорь Красноруцкий. Он является мастером спорта СССР по дзюдо и по самбо, а также обладателем третьего дана дзюдо.