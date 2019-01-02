В Кыштыме школьники сыграли в хоккей без коньков

Автор: КР от Вчера, 12:19 Категория: Спорт

Фото Аллы Алферовой.

Вчера на хоккейном корте школы №4 прошли игры по хоккею в валенках. Два с половиной часа три команды, составленные из школьников этого учебного заведения, выясняли, кто сильнее в этой старинной русской забаве.

Всё, как и положено в настоящем хоккее, вот только бегать в валенках по льду – весёлое представление для зрителей и сложная задача для самих игроков. Как минимум, нужно устоять на ногах в валенках, как максимум – забить победный мяч!

– Не все дети умеют кататься на коньках, поэтому и был выбран такой формат соревнований, – сказал сайту «КР» организатор мероприятия и депутат Собрания Кыштымского городского округа Сергей Батин. – Дети пришли вместе с родителями, бабушками и дедушками. Всего в качестве зрителей и участников в соревнованиях приняло участие порядка 70 человек.

В дружеском мероприятии приняло участие три команды по шесть человек в каждой.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Друзья», в которой были собраны дети в возрасте от 10 до 15 лет. Их товарищи по микрорайону Егозинка – команда «Комета» – стали вторыми. Третье место у самых младших участников соревнований – команды «Бурые медведи». Самому младшему игроку в ней было всего пять лет.