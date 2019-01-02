В Кыштыме школьники сыграли в хоккей без коньков Автор: КР от Вчера, 12:19 Категория: Спорт 0 Фото Аллы Алферовой. Вчера на хоккейном корте школы №4 прошли игры по хоккею в валенках. Два с половиной часа три команды, составленные из школьников этого учебного заведения, выясняли, кто сильнее в этой старинной русской забаве. Всё, как и положено в настоящем хоккее, вот только бегать в валенках по льду – весёлое представление для зрителей и сложная задача для самих игроков. Как минимум, нужно устоять на ногах в валенках, как максимум – забить победный мяч! – Не все дети умеют кататься на коньках, поэтому и был выбран такой формат соревнований, – сказал сайту «КР» организатор мероприятия и депутат Собрания Кыштымского городского округа Сергей Батин. – Дети пришли вместе с родителями, бабушками и дедушками. Всего в качестве зрителей и участников в соревнованиях приняло участие порядка 70 человек. В дружеском мероприятии приняло участие три команды по шесть человек в каждой. По итогам соревнований первое место заняла команда «Друзья», в которой были собраны дети в возрасте от 10 до 15 лет. Их товарищи по микрорайону Егозинка – команда «Комета» – стали вторыми. Третье место у самых младших участников соревнований – команды «Бурые медведи». Самому младшему игроку в ней было всего пять лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить