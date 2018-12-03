В Кыштыме именитый тренер из Сербии проведёт мастер-классы для юных баскетболистов Автор: КР от Вчера, 12:45 Категория: Спорт 0 Десять кыштымских баскетболисток с четвёртый по девятый класс в новогодние каникулы будут посещать мастер-классы именитого тренера из Сербии Александра Шукало. К ним присоединяться ещё и 10 баскетболистов из Озёрска. Тренировки пройдут с 3 по 10 января в физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева. – Долго не верил, что удастся уговорить такого мастера приехать к нам в город, – сказал сайту «КР» тренер по баскетболу Вячеслав Трошин. – Тем более что его уроки стоят не дёшево – шесть с половиной тысяч рублей с человека. Но мы договорились с родителями девочек, что они оплатят 40 процентов от стоимости, а оставшиеся 60 – спонсоры. Хорошо, что в Кыштыме ещё остались неравнодушные к детскому спорту люди, за что им большое спасибо. На мастер-классах сербский специалист будет заниматься с детьми усовершенствованием техники и индивидуальных навыков при игре в баскетбол. Александр Шукало – преподаватель очень высокого уровня. С 2006 по 2010 год он был одним из тренеров московской баскетбольной команды ЦСКА. За время своей профессиональной деятельности Шукало успел поработать во многих городах России. С 2010 по 2012 год тренировал команду Перми, а с 2012 по 2014 год занимался с баскетболистами в Екатеринбурге. В настоящий момент проводит тренировочные лагеря по всей России. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить