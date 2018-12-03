В Кыштыме именитый тренер из Сербии проведёт мастер-классы для юных баскетболистов

Автор: КР от Вчера, 12:45 Категория: Спорт

Десять кыштымских баскетболисток с четвёртый по девятый класс в новогодние каникулы будут посещать мастер-классы именитого тренера из Сербии Александра Шукало. К ним присоединяться ещё и 10 баскетболистов из Озёрска. Тренировки пройдут с 3 по 10 января в физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева.

– Долго не верил, что удастся уговорить такого мастера приехать к нам в город, – сказал сайту «КР» тренер по баскетболу Вячеслав Трошин. – Тем более что его уроки стоят не дёшево – шесть с половиной тысяч рублей с человека. Но мы договорились с родителями девочек, что они оплатят 40 процентов от стоимости, а оставшиеся 60 – спонсоры. Хорошо, что в Кыштыме ещё остались неравнодушные к детскому спорту люди, за что им большое спасибо.

На мастер-классах сербский специалист будет заниматься с детьми усовершенствованием техники и индивидуальных навыков при игре в баскетбол.

Александр Шукало – преподаватель очень высокого уровня. С 2006 по 2010 год он был одним из тренеров московской баскетбольной команды ЦСКА. За время своей профессиональной деятельности Шукало успел поработать во многих городах России. С 2010 по 2012 год тренировал команду Перми, а с 2012 по 2014 год занимался с баскетболистами в Екатеринбурге. В настоящий момент проводит тренировочные лагеря по всей России.