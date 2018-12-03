Школьники из Кыштыма провели бой с бластерами-автоматами

Автор: КР от Сегодня, 10:53 Категория: Спорт

Воспитанники спортивного военно-патриотического клуба «Гепард» приняли участие в дебютном внутреннем турнире по лазертагу «Кубок Деда Мороза». Соревнования состоялись в посёлке Сокол, что недалеко от города Снежинска.

Суть игры состоит в поражении противников безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. «Ранение» или «гибель» игрока фиксируют специальные датчики, закреплённые на его одежде.

– В лазертаг сыграли 28 моих воспитанников в возрасте от восьми до 16 лет, – сказал сайту «КР» руководитель клуба «Гепард» и тренер по рукопашному бою Ильдар Ахматвалеев. – Они разделились на команды по шесть человек. Одна команда занимала заброшенное двухэтажное здание, а вторая пыталась его «зачистить». Подсчёт шёл по «убитым» игрокам: чья команда потеряла больше игроков, та и проигрывала.

Ни один из участников необычных соревнований не остался без награды. Ильдар Ахматвалеев вручил грамоты и медали каждому юному бойцу.

В следующем году кыштымцы намерены пригласить на этот турнир другие военно-патриотические клубы Челябинской области.