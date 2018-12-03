Школьники из Кыштыма провели бой с бластерами-автоматами Автор: КР от Сегодня, 10:53 Категория: Спорт 0 Воспитанники спортивного военно-патриотического клуба «Гепард» приняли участие в дебютном внутреннем турнире по лазертагу «Кубок Деда Мороза». Соревнования состоялись в посёлке Сокол, что недалеко от города Снежинска. Суть игры состоит в поражении противников безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. «Ранение» или «гибель» игрока фиксируют специальные датчики, закреплённые на его одежде. – В лазертаг сыграли 28 моих воспитанников в возрасте от восьми до 16 лет, – сказал сайту «КР» руководитель клуба «Гепард» и тренер по рукопашному бою Ильдар Ахматвалеев. – Они разделились на команды по шесть человек. Одна команда занимала заброшенное двухэтажное здание, а вторая пыталась его «зачистить». Подсчёт шёл по «убитым» игрокам: чья команда потеряла больше игроков, та и проигрывала. Ни один из участников необычных соревнований не остался без награды. Ильдар Ахматвалеев вручил грамоты и медали каждому юному бойцу. В следующем году кыштымцы намерены пригласить на этот турнир другие военно-патриотические клубы Челябинской области. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить