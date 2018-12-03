Тренеры лыжников Кыштыма взялись за лопаты

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Спорт

Тренеры детско-юношеской спортивной школы Вячеслав Казаков и Алексей Мишарин, а также спортсмен-любитель Юрий Бегджиков самостоятельно соорудили лыжную трассу для классического хода в лесной зоне микрорайона Дальней Дачи.

– С помощью лопат мы накидали узкую тропинку снега – трасса получилась протяжённостью примерно с километр, – сказал сайту «КР» Вячеслав Казаков. – Главное, что там есть подъём в гору длиной в 300-400 метров, на котором теперь тренируются наши воспитанники.

Не так давно в Златоусте состоялось первенство города по лыжным гонкам «Олимпийские трассы». Двое наших спортсменов-лидеров, семиклассница школы № 13 Надежда Бегджикова и восьмиклассник школы № 2 Семён Климутко, не смогли попасть в тройки победителей – оба на финише сдали позиции, хотя до этого бежали наравне с призёрами.

Сказывается вторая подряд бесснежная зима и отсутствие так называемой горной работы – тренировок на подъёмах. Тренеры ДЮСШ надеются, что их самодельная трасса на Дальней Даче поправит положение дел. Впереди у лыжников ответственные старты – в начале января состоятся региональные соревнования, на которых пройдёт отбор спортсменов в сборную Челябинской области по лыжным гонкам.