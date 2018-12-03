Тренеры лыжников Кыштыма взялись за лопаты Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Спорт 0 Тренеры детско-юношеской спортивной школы Вячеслав Казаков и Алексей Мишарин, а также спортсмен-любитель Юрий Бегджиков самостоятельно соорудили лыжную трассу для классического хода в лесной зоне микрорайона Дальней Дачи. – С помощью лопат мы накидали узкую тропинку снега – трасса получилась протяжённостью примерно с километр, – сказал сайту «КР» Вячеслав Казаков. – Главное, что там есть подъём в гору длиной в 300-400 метров, на котором теперь тренируются наши воспитанники. Не так давно в Златоусте состоялось первенство города по лыжным гонкам «Олимпийские трассы». Двое наших спортсменов-лидеров, семиклассница школы № 13 Надежда Бегджикова и восьмиклассник школы № 2 Семён Климутко, не смогли попасть в тройки победителей – оба на финише сдали позиции, хотя до этого бежали наравне с призёрами. Сказывается вторая подряд бесснежная зима и отсутствие так называемой горной работы – тренировок на подъёмах. Тренеры ДЮСШ надеются, что их самодельная трасса на Дальней Даче поправит положение дел. Впереди у лыжников ответственные старты – в начале января состоятся региональные соревнования, на которых пройдёт отбор спортсменов в сборную Челябинской области по лыжным гонкам. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить