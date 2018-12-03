В Кыштыме лыжные соревнования, скорее всего, пройдут без лыж

Автор: КР от Вчера, 12:32 Категория: Спорт

В предстоящее воскресенье в нашем городе состоится традиционное открытое первенство Кыштыма по спортивному ориентированию на лыжах «Новогодняя гонка-2018». Если предыдущие четыре года спортсмены проходили маршрут в районе радиозавода, то теперь им предстоит освоить новую трассу.

– Она будет проложена в лесном массиве за санаторием «Дальняя Дача», – сказала сайту «КР» организатор соревнований – педагог станции юных туристов «Странник» Юлия Халикова. – В забеге может принять участие любой желающий от десяти лет и старше.

На старте спортсменам выдадут карту местности. Далее они должны следовать по маркированной трассе от одного контрольного пункта к другому. Каждый из них должен быть отмечен на карте.

Дети 2007-2008 годов рождения преодолеют один километр лесной тропы. Те, кто родился в 2005-2006-х – два километра. Подростки, начиная с 15-летнего возраста, и взрослые пробегут ещё на 500 метров больше.

– Снега в лесу очень мало, поэтому, скорее всего, придётся бежать без лыж, – уточнила Юлия Халикова. – Информация прояснится ближе к воскресенью в группе «Странника» в соцсети ВКонтакте.

Регистрация участников первенства пройдёт с 11:00 до 11:30 в клубе санатория «Дальняя Дача». Первый старт – в 12 часов.