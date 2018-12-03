В Кыштыме лыжные соревнования, скорее всего, пройдут без лыж Автор: КР от Вчера, 12:32 Категория: Спорт 0 В предстоящее воскресенье в нашем городе состоится традиционное открытое первенство Кыштыма по спортивному ориентированию на лыжах «Новогодняя гонка-2018». Если предыдущие четыре года спортсмены проходили маршрут в районе радиозавода, то теперь им предстоит освоить новую трассу. – Она будет проложена в лесном массиве за санаторием «Дальняя Дача», – сказала сайту «КР» организатор соревнований – педагог станции юных туристов «Странник» Юлия Халикова. – В забеге может принять участие любой желающий от десяти лет и старше. На старте спортсменам выдадут карту местности. Далее они должны следовать по маркированной трассе от одного контрольного пункта к другому. Каждый из них должен быть отмечен на карте. Дети 2007-2008 годов рождения преодолеют один километр лесной тропы. Те, кто родился в 2005-2006-х – два километра. Подростки, начиная с 15-летнего возраста, и взрослые пробегут ещё на 500 метров больше. – Снега в лесу очень мало, поэтому, скорее всего, придётся бежать без лыж, – уточнила Юлия Халикова. – Информация прояснится ближе к воскресенью в группе «Странника» в соцсети ВКонтакте. Регистрация участников первенства пройдёт с 11:00 до 11:30 в клубе санатория «Дальняя Дача». Первый старт – в 12 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить