Современные фехтовальщики из Кыштыма успешно дебютировали на соревнованиях Автор: КР от Вчера, 10:57 Категория: Спорт 0 Никита Кожемякин (во втором ряду слева) завоевал "золото", а Игорь Павлов (в первом ряду справа) - "серебро" В Екатеринбурге состоялось открытое первенство Свердловской области по современному мечевому бою. В нём приняли участие 87 спортсменов от трёх до 18 лет. Помимо свердловчан, на ристалище вышли представители Челябинской и Курганской областей. – Кыштым представляли семь воспитанников детского объединения современного мечевого боя станции юных туристов «Странник», – сказал сайту «КР» педагог этой станции Степан Тишкин. – Все они занимаются у нас первый год, поэтому эти состязания стали для них дебютными. Всеволод Коптилов (крайний слева) занял второе место Трое новичков вернулись с соревнований с медалями. Шестиклассник из третьей школы Всеволод Коптилов занял второе место в своей возрастной категории. «Серебро» завоевал и пятиклассник школы № 13 Игорь Павлов. А его одноклассник Никита Кожемякин стал обладателем золотой награды. Самый юный участник соревнований из нашего города – Максим Селезнёв. В ноябре ему исполнилось восемь лет. До бронзовой медали ему не хватило всего одного удара, но у Максима все победы ещё впереди. Современный мечевой бой – это единоборство, основанное на технике средневекового фехтования. При этом применяется безопасный спортивный инвентарь: мягкие меч и щит, а также специальная экипировка, которая защищает корпус, голову и конечности. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить