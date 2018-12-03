Современные фехтовальщики из Кыштыма успешно дебютировали на соревнованиях

Автор: КР от Вчера, 10:57 Категория: Спорт

Никита Кожемякин (во втором ряду слева) завоевал "золото",

а Игорь Павлов (в первом ряду справа) - "серебро"

В Екатеринбурге состоялось открытое первенство Свердловской области по современному мечевому бою. В нём приняли участие 87 спортсменов от трёх до 18 лет. Помимо свердловчан, на ристалище вышли представители Челябинской и Курганской областей.

– Кыштым представляли семь воспитанников детского объединения современного мечевого боя станции юных туристов «Странник», – сказал сайту «КР» педагог этой станции Степан Тишкин. – Все они занимаются у нас первый год, поэтому эти состязания стали для них дебютными.

Всеволод Коптилов (крайний слева) занял второе место

Трое новичков вернулись с соревнований с медалями. Шестиклассник из третьей школы Всеволод Коптилов занял второе место в своей возрастной категории. «Серебро» завоевал и пятиклассник школы № 13 Игорь Павлов. А его одноклассник Никита Кожемякин стал обладателем золотой награды.

Самый юный участник соревнований из нашего города – Максим Селезнёв. В ноябре ему исполнилось восемь лет. До бронзовой медали ему не хватило всего одного удара, но у Максима все победы ещё впереди.

Современный мечевой бой – это единоборство, основанное на технике средневекового фехтования. При этом применяется безопасный спортивный инвентарь: мягкие меч и щит, а также специальная экипировка, которая защищает корпус, голову и конечности.