Хоккеисты Кыштыма начали сезон с побед

Автор: КР от Вчера, 11:26 Категория: Спорт

Вчера состоялось открытие первенства области по хоккею среди детских команд. Кыштым на нём представляют две команды детско-юношеской спортивной школы «Академия хоккея».

Обе команды, принимающие участие в первенстве области, сезон начинали с выездных игр. В средней группе хоккейного клуба «Кыштым» наши игроки одержали победу над командой «Колос» посёлка Миаское со счётом 5:2. Разгромила своих сверстников из города Межозёрный со счётом 1:9.

В субботу, 15 декабря, старшая группа проведёт встречу с хоккеистами Верхнеуральска на выезде. А средняя будет принимать на кыштымском льду у детско-юношеской спортивной школы «Инхело» команду «Метеор» из Южноуральска. Встреча начнётся в 13 часов.