Хоккеисты Кыштыма начали сезон с побед Автор: КР от Вчера, 11:26 Категория: Спорт 0 Вчера состоялось открытие первенства области по хоккею среди детских команд. Кыштым на нём представляют две команды детско-юношеской спортивной школы «Академия хоккея». Обе команды, принимающие участие в первенстве области, сезон начинали с выездных игр. В средней группе хоккейного клуба «Кыштым» наши игроки одержали победу над командой «Колос» посёлка Миаское со счётом 5:2. Разгромила своих сверстников из города Межозёрный со счётом 1:9. В субботу, 15 декабря, старшая группа проведёт встречу с хоккеистами Верхнеуральска на выезде. А средняя будет принимать на кыштымском льду у детско-юношеской спортивной школы «Инхело» команду «Метеор» из Южноуральска. Встреча начнётся в 13 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить