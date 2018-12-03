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Спортсмены из Кыштыма три дня бродили по Таганаю

Автор: КР от Вчера, 16:50 Категория: Спорт

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Два воспитанника спортивного военно-патриотического клуба «Гепард» приняли участие в полевом походе по национальному парку «Таганай». Речь идёт о пятикласснике Егоре Пистунове и семикласснице Ульяне Масаевой. Они учатся во второй школе и три года занимаются рукопашным боем.

 

 

– Основной костяк в полевом выходе составили ребята из клуба «Стронг» из посёлка Тимирязевского Чебаркульского района, – сказал сайту «КР» руководитель «Гепарда» Ильдар Ахматвалеев. – Этим клубом руководит глава посёлка Владимир Николаевич Горев. Он же сопровождал детей по Таганаю.

 

 

Спортсмены в возрасте от 11 до 14 лет за три дня преодолели 12 километров пути. На ночёвки они останавливались прямо в лесу – спали в зимних палатках.

 

 

Школьники под руководством тренеров отрабатывали умение ориентироваться и маскироваться в зимнем лесу. Также они переносили условно раненого бойца и работали в группах, прикрывая друг друга от вымышленного противника.

 

Напомним, неделей ранее 19 бойцов из «Гепарда» сходили в подобный поход в окрестностях Кыштыма. Несмотря на минусовую температуру, они также ночевали в палатках.  


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