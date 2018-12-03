Спортсмены из Кыштыма три дня бродили по Таганаю Автор: КР от Вчера, 16:50 Категория: Спорт 0 Два воспитанника спортивного военно-патриотического клуба «Гепард» приняли участие в полевом походе по национальному парку «Таганай». Речь идёт о пятикласснике Егоре Пистунове и семикласснице Ульяне Масаевой. Они учатся во второй школе и три года занимаются рукопашным боем. – Основной костяк в полевом выходе составили ребята из клуба «Стронг» из посёлка Тимирязевского Чебаркульского района, – сказал сайту «КР» руководитель «Гепарда» Ильдар Ахматвалеев. – Этим клубом руководит глава посёлка Владимир Николаевич Горев. Он же сопровождал детей по Таганаю. Спортсмены в возрасте от 11 до 14 лет за три дня преодолели 12 километров пути. На ночёвки они останавливались прямо в лесу – спали в зимних палатках. Школьники под руководством тренеров отрабатывали умение ориентироваться и маскироваться в зимнем лесу. Также они переносили условно раненого бойца и работали в группах, прикрывая друг друга от вымышленного противника. Напомним, неделей ранее 19 бойцов из «Гепарда» сходили в подобный поход в окрестностях Кыштыма. Несмотря на минусовую температуру, они также ночевали в палатках. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить