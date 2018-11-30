Кыштым – в числе лидеров Челябинской области в танцевальном спорте

Автор: КР от Вчера, 16:31 Категория: Спорт

В селе Долгодеревенское прошёл областной Кубок по бальным танцам «Стихия танца». В нём приняли участие ученики школы спортивных бальных танцев «Дансфил», которая базируется в школе № 1 города Кыштым.

Они получили небывалое количество наград. Более 25 дипломов лауреатов и призёров, 13 кубков! Самой младшей участницей стала пятилетняя Варвара Крылова. Она завоевала «серебро» в категории Solobaby.

– В прошлом году мы тоже ездили на эти соревнования, но не показали столь хороших результатов. Во многом причина была в нерегулярных занятиях из-за отсутствия помещения, – сказала сайту «КР» тренер Анастасия Набиева. – В этот раз наши ребята от 5 до 15 лет произвели триумф. Они много трудятся, чтобы добиваться таких результатов.

Школа спортивных бальных танцев «Дансфил» появилась в нашем городе два года назад. Её открыл президент федерации танцевального спорта в городе Копейске Максим Морозов.

Сейчас в ней обучается почти 50 кыштымских детей. Пока это только дети с четырёх лет и подростки. Но тренеры хотят открыть и взрослую группу. Для этого нужно набрать не менее десяти человек.

Занятия спортивными бальными танцами требуют хорошей физической подготовки. Поэтому, чтобы ими заниматься, нужно предоставить справку-разрешение от врача.

Записаться в школу спортивных бальных танцев можно по телефону 8-906-870-21-32 (Анастасия Набиева).