Кыштым – в числе лидеров Челябинской области в танцевальном спорте Автор: КР от Вчера, 16:31 Категория: Спорт 0 В селе Долгодеревенское прошёл областной Кубок по бальным танцам «Стихия танца». В нём приняли участие ученики школы спортивных бальных танцев «Дансфил», которая базируется в школе № 1 города Кыштым. Они получили небывалое количество наград. Более 25 дипломов лауреатов и призёров, 13 кубков! Самой младшей участницей стала пятилетняя Варвара Крылова. Она завоевала «серебро» в категории Solobaby. – В прошлом году мы тоже ездили на эти соревнования, но не показали столь хороших результатов. Во многом причина была в нерегулярных занятиях из-за отсутствия помещения, – сказала сайту «КР» тренер Анастасия Набиева. – В этот раз наши ребята от 5 до 15 лет произвели триумф. Они много трудятся, чтобы добиваться таких результатов. Школа спортивных бальных танцев «Дансфил» появилась в нашем городе два года назад. Её открыл президент федерации танцевального спорта в городе Копейске Максим Морозов. Сейчас в ней обучается почти 50 кыштымских детей. Пока это только дети с четырёх лет и подростки. Но тренеры хотят открыть и взрослую группу. Для этого нужно набрать не менее десяти человек. Занятия спортивными бальными танцами требуют хорошей физической подготовки. Поэтому, чтобы ими заниматься, нужно предоставить справку-разрешение от врача. Записаться в школу спортивных бальных танцев можно по телефону 8-906-870-21-32 (Анастасия Набиева). Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить