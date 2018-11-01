В Кыштыме готовятся к открытию лыжного сезона

Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Спорт

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы пока не тренируются на лыжной базе «Спартак» – в лесу ещё мало снега. Они бегают на лыжах по заводи в районе бывшего тубдиспансера.

– Мы дважды проехали на снегоходе «Буран», формируя будущие лыжные трассы, но кое-где из-под снега ещё виднеются камни, – сказала сайту «КР» директор ДЮСШ Людмила Штоль. – Однако этот факт не испугал двух женщин, которые сегодня взяли лыжи напрокат. Они пообещали вернуться и завтра.

А вот прокат лыжного инвентаря на радиозаводе заработает только в следующие выходные. По словам начальника спортивного отдела предприятия Валерия Шипулина, и там трасса не отличается большой заснеженностью.

Зато куда больше снега выпало в посёлке Слюдоруднике. В расположенном неподалёку спортивно-туристическом центре «Провинция» лыжня откроется в субботу, 1 декабря. С этого же дня можно будет покататься и на тюбинговой трассе.