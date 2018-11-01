В Кыштыме готовятся к открытию лыжного сезона Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Спорт 0 Воспитанники детско-юношеской спортивной школы пока не тренируются на лыжной базе «Спартак» – в лесу ещё мало снега. Они бегают на лыжах по заводи в районе бывшего тубдиспансера. – Мы дважды проехали на снегоходе «Буран», формируя будущие лыжные трассы, но кое-где из-под снега ещё виднеются камни, – сказала сайту «КР» директор ДЮСШ Людмила Штоль. – Однако этот факт не испугал двух женщин, которые сегодня взяли лыжи напрокат. Они пообещали вернуться и завтра. А вот прокат лыжного инвентаря на радиозаводе заработает только в следующие выходные. По словам начальника спортивного отдела предприятия Валерия Шипулина, и там трасса не отличается большой заснеженностью. Зато куда больше снега выпало в посёлке Слюдоруднике. В расположенном неподалёку спортивно-туристическом центре «Провинция» лыжня откроется в субботу, 1 декабря. С этого же дня можно будет покататься и на тюбинговой трассе. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить