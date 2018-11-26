В Кыштыме хоккейный сезон открыли подарками для детских команд Автор: КР от 26-11-2018, 11:36 Категория: Спорт +2 Вчера на хоккейном корте возле детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» открыли сезон по игре с шайбой. В выставочных матчах приняли участие хоккеисты команд «Кварц», «Ветераны 45+» и воспитанники кыштымской «Академии хоккея» 2004-2007 годов рождения, представляющие хоккейный клуб «Кыштым». В итоге каждая команда одержала по одной победе. Первый заместитель директора радиозавода по экономике Александр Людиновсков перед началом игр вручил в подарок детям 61 шапку с символикой клуба – это рысь с клюшкой. Они были закуплены для младшей, средней и старшей групп «Академии хоккея» под руководством тренеров Владимира Пискунова, Евгения Пермякова и Александра Тимкина. – Родители и дети благодарны руководству радиозавода за активное участие в развитии детского хоккея, – сказала сайту «КР» мама игрока хоккейного клуба «Кыштым» Наталья Мокичева. – Лучшим подароком для всех мам стала товарищеская игра наших детей в Челябинске с командой «Альфа». В прошлом году они не допустили кыштымских хоккеистов в финал области. А сейчас, накануне праздника, мы взяли реванш со счётом 5:3. Вчера они тоже нас порадовали, переиграв команду ветеранов. Средняя и старшая группа «Академии хоккея», как и в прошлом сезоне, будет принимать участие в первенстве области. Домашние игры будут проходить на этом же корте по воскресеньям. Выездные игры начнутся с 9 декабря. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить