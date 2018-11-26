В Кыштыме хоккейный сезон открыли подарками для детских команд

Автор: КР от 26-11-2018, 11:36 Категория: Спорт

Вчера на хоккейном корте возле детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» открыли сезон по игре с шайбой. В выставочных матчах приняли участие хоккеисты команд «Кварц», «Ветераны 45+» и воспитанники кыштымской «Академии хоккея» 2004-2007 годов рождения, представляющие хоккейный клуб «Кыштым». В итоге каждая команда одержала по одной победе.

Первый заместитель директора радиозавода по экономике Александр Людиновсков перед началом игр вручил в подарок детям 61 шапку с символикой клуба – это рысь с клюшкой. Они были закуплены для младшей, средней и старшей групп «Академии хоккея» под руководством тренеров Владимира Пискунова, Евгения Пермякова и Александра Тимкина.

– Родители и дети благодарны руководству радиозавода за активное участие в развитии детского хоккея, – сказала сайту «КР» мама игрока хоккейного клуба «Кыштым» Наталья Мокичева. – Лучшим подароком для всех мам стала товарищеская игра наших детей в Челябинске с командой «Альфа». В прошлом году они не допустили кыштымских хоккеистов в финал области. А сейчас, накануне праздника, мы взяли реванш со счётом 5:3. Вчера они тоже нас порадовали, переиграв команду ветеранов.

Средняя и старшая группа «Академии хоккея», как и в прошлом сезоне, будет принимать участие в первенстве области. Домашние игры будут проходить на этом же корте по воскресеньям. Выездные игры начнутся с 9 декабря.