Впервые дзюдоисту из Кыштыма присвоена мастерская степень – дан

Автор: КР от Сегодня, 14:08 Категория: Спорт

Кыштымская спортсменка Светлана Кузнецова с итальянским дзюдоистом,

олимпийским чемпионом, главным тренером сборной России по дзюдо Эцио Гамба

Мастер спорта по дзюдо, призёр и победитель всероссийских и международных соревнований Светлана Кузнецова, по решению Федерации дзюдо России, получила 1-й дан.

В зависимости от квалификации дзюдоиста, ему может быть присвоена ученическая или мастерская степень. Существует шесть ученических уровней и десть – мастерских. Так, в 2012 году международная федерация дзюдо объявила о присуждении восьмого дана президенту России Владимиру Путину.

По мнению спортсменов, мастеров спорта по дзюдо – море, а вот обладателей дана можно сравнить с золотыми песчинками.

Присваивается дан после своеобразного экзамена, сдаваемого экспертной комиссии. Претендент выполняет комплекс формальных упражнений, имитирующих действия против вооружённого противника.

Светлане Кузнецовой 30 лет. Дзюдо она занимается со школьного возраста. Её первым тренером был Олег Барышников.

Светлана не только тренирует начинающих дзюдоистов, но и является аттестованным арбитром по дзюдо. Так, летом этого года она судила командный чемпионат Европы, проходивший в Екатеринбурге. В планах – получить статус эксперта, дающий право на присвоение ученических и мастерских степеней, и повысить квалификацию спортивного арбитра.