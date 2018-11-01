Кыштым провалил поручение губернатора Челябинской области по внедрению комплекса ГТО Автор: КР от Сегодня, 17:14 Категория: Спорт 0 Сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский провёл совещание с главами муниципалитетов. На нём выступил министр физической культуры и спорта области Леонид Одер, который доложил о реализации и внедрении в муниципалитетах норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Напомним, в начале года губернатор поставил задачу перед своими подчинёнными и главами муниципалитетов: Челябинская область должна войти в десятку лучших в стране по вовлечённости населения в выполнение норм ГТО. Кыштымский городской округ оказался в числе отстающих, заняв в рейтинге 43 городов и районов только 38-е место. Аутсайдерами оказались также город Озёрск, посёлок Локомотивный, Агаповский, Сосновский и Кунашакский районы. – Коэффициент по Кыштымскому городскому округу составил 0,19 процента от числа получивших знаки отличия жителей от численности населения, – сказал сайту «КР» заместитель министра физической культуры и спорта Челябинской области Виталий Якушев. – Мы подводили итоги за девять месяцев этого года. В лидерах – Карабашский городской округ с коэффициентом 1,62. За девять месяцев этого года в Кыштыме знаки отличия ГТО получил 71 человек, ещё 316 приступили к сдаче нормативов. За весь период реализации программы, начиная с 2015 года, знаков отличия удостоены 416 человек из 1627 сдававших нормы ГТО. Коэффициент вовлечённости составил 1,12 процента. Это ниже среднеобластного показателя – 1,21 и даже среднероссийского – 1,16 процента. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить