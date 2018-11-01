Кыштым провалил поручение губернатора Челябинской области по внедрению комплекса ГТО

Автор: КР от Сегодня, 17:14 Категория: Спорт

Сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский провёл совещание с главами муниципалитетов. На нём выступил министр физической культуры и спорта области Леонид Одер, который доложил о реализации и внедрении в муниципалитетах норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Напомним, в начале года губернатор поставил задачу перед своими подчинёнными и главами муниципалитетов: Челябинская область должна войти в десятку лучших в стране по вовлечённости населения в выполнение норм ГТО.

Кыштымский городской округ оказался в числе отстающих, заняв в рейтинге 43 городов и районов только 38-е место. Аутсайдерами оказались также город Озёрск, посёлок Локомотивный, Агаповский, Сосновский и Кунашакский районы.

– Коэффициент по Кыштымскому городскому округу составил 0,19 процента от числа получивших знаки отличия жителей от численности населения, – сказал сайту «КР» заместитель министра физической культуры и спорта Челябинской области Виталий Якушев. – Мы подводили итоги за девять месяцев этого года. В лидерах – Карабашский городской округ с коэффициентом 1,62.

За девять месяцев этого года в Кыштыме знаки отличия ГТО получил 71 человек, ещё 316 приступили к сдаче нормативов.

За весь период реализации программы, начиная с 2015 года, знаков отличия удостоены 416 человек из 1627 сдававших нормы ГТО. Коэффициент вовлечённости составил 1,12 процента. Это ниже среднеобластного показателя – 1,21 и даже среднероссийского – 1,16 процента.