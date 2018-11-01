Каратисты из Кыштыма привезли медали с престижных соревнований

Автор: КР от Вчера, 17:51 Категория: Спорт

Воспитанник ДЮСШ единоборств "Инхело" Иван Суровцев занял первое место

В минувшее воскресенье в учебно-спортивном комплексе Уральского государственного университета физической культуры в Челябинске состоялся турнир по карате на призы легендарного чемпиона СССР, первого чемпиона по карате с Урала, челябинца Дмитрия Обухова. В тот день ему исполнился 61 год.

Как сообщила сайту «КР» старший инструктор-методист детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» Марина Людиновскова, на соревнования приехали 407 участников из разных регионов страны.

Помимо каратистов с Южного Урала в Челябинск, были спортсмены из Пермского и Алтайского краёв, Омской и Свердловской областей, а также из Республики Башкортостан и Казахстана.

Борцы бились за медали сразу на четырёх татами с девяти утра на протяжении 12 часов. Поединки привлекли много зрителей – трибуны стали пустеть лишь ближе к вечеру.

На пьедестал для награждения спортсменов взошли четверо воспитанников кыштымской школы «Инхело» в разных возрастных категориях. Золото завоевал Иван Суровцев, серебро – Елизавета Самоенко. Бронзовые медали – у Александры Мальцевой и Владислава Дмитрина.