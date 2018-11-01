Каратисты из Кыштыма привезли медали с престижных соревнований Автор: КР от Вчера, 17:51 Категория: Спорт 0 Воспитанник ДЮСШ единоборств "Инхело" Иван Суровцев занял первое место В минувшее воскресенье в учебно-спортивном комплексе Уральского государственного университета физической культуры в Челябинске состоялся турнир по карате на призы легендарного чемпиона СССР, первого чемпиона по карате с Урала, челябинца Дмитрия Обухова. В тот день ему исполнился 61 год. Как сообщила сайту «КР» старший инструктор-методист детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» Марина Людиновскова, на соревнования приехали 407 участников из разных регионов страны. Помимо каратистов с Южного Урала в Челябинск, были спортсмены из Пермского и Алтайского краёв, Омской и Свердловской областей, а также из Республики Башкортостан и Казахстана. Борцы бились за медали сразу на четырёх татами с девяти утра на протяжении 12 часов. Поединки привлекли много зрителей – трибуны стали пустеть лишь ближе к вечеру. На пьедестал для награждения спортсменов взошли четверо воспитанников кыштымской школы «Инхело» в разных возрастных категориях. Золото завоевал Иван Суровцев, серебро – Елизавета Самоенко. Бронзовые медали – у Александры Мальцевой и Владислава Дмитрина. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить